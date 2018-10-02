ZORUNLU BiLDiRiM UYARISI

Yurtlu, yapılan düzenlemeyle, derneğe üyeliği kabul edilen gerçek veya tüzel kişinin üyelik bilgilerinin, 30 gün içerisinde mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunlu hale getirildiğini kaydetti. Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, ‘’Bilindiği üzere, dernek yönetim kurulu, yapılan yazılı başvuru üzerine gerçek veya tüzel kişinin derneğe üyeliğine karar vermektedir. İşte bu tarihten itibaren yapılan üyelik işlemleri üye kayıt defterine işlenmekte ve yılsonu itibarı ile üye sayıları beyanname bildiriminde yazılmak suretiyle mülki idare amirliklerine bildirilmekte idi. Diğer yandan DERBİS sistemi üzerinde, dernek üyelerinin, üyeliğe giriş ve çıkış tarihleri dernek başkanı tarafından elektronik ortamda işlenmekte idi. Ancak zorunluluk bulunmuyordu. Yapılan yeni düzenlemeyle; üyeliğe kabul işlemlerinin yazılı veya elektronik ortamda 30 gün içerisinde bildirilmesi zorunlu hale getirildi” dedi.

Yurtlu, düzenlemeyle, DERBİS üzerindeki sorgulamada üyeliğe giriş ve çıkış tarihlerinin güncel olarak görülebileceğini vurguladı, değişiklikle, dernek üyeliği sorgulama işlemlerinde hem bürokrasinin azaltıldığını hem de sonuca hızlı ve güncel biçimde erişim sağlanacağını aktardı. Yurtlu, “Daha önce, derneğin üyelerine dair üyelik giriş-çıkış ve toplam üye bilgilerinin sadece denetim esnasında görülebildiğini, ayrıca genel kurul toplantıları ile yılsonunda beyanname bildiriminde üye toplam sayılarına yer verilmekteydi. Yapılan bu değişiklikle, derneğe üyeliği kabul edilen gerçek veya tüzel kişinin üyeliğe kabulü ile üyelikten ayrılma, çıkartılma veya üyeliğin sona erme tarihi, 30 gün içerisinde mülki idare amirliklerine bildirilecektir. İlimizdeki her dernek başkanı ile ve federasyon başkanına DERBİS kullanıcı şifresi verilmiş olup, söz konusu bildirim elektronik ortamda veya teknik arıza gibi aksi durumlarda ise valiliğe veya kaymakamlıklara yazılı olarak yapılabilecektir” uyarısında bulundu.

