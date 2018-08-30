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Zoru başardık

YOZGAT Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün il genelinde ulaşımı kolaylaştıracak birçok bulvar, cadde ve sokak açtıklarını söyledi.

Zoru başardık

YOZGAT Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün il genelinde ulaşımı kolaylaştıracak birçok bulvar, cadde ve sokak açtıklarını söyledi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Zoru başardık

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, coğrafi yapı yönünden zor bir bölge olan Yozgat’ta çarpık ve yanlış kentleşmeye rağmen yeni bulvar ve büyük caddeleri şehrin hizmetine sunduklarını ifade etti. Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, şehrin yeni büyük bulvarları sayesinde ulaşımın kolaylaştığını, büyük caddelerle mahallelerin bağlantılarını güçlendirdiklerini anlatarak “Tabi bunlar kolay olmadı. İstimlak, kamulaştırma, ikna, rica, gönül razılığı gibi her metodu kullanarak, hemşerilerimizin hakkına girmeden, hemşerilerimize hizmet ulaştırdık” dedi.

Ahmet Akgün, çalışmalar esnasında sıkıntılar ve olumsuzluklar yaşandığını, belediye olarak bunları en az seviyeye indirme gayesiyle çalıştıklarını sözlerine ekleyerek “Zorluk olmadan kolaylığa erişemiyoruz maalesef. Tüm hemşerilerimize bu noktada gösterdikleri anlayış için teşekkür ederiz” diye konuştu.

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