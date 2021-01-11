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Zorlu’ya şeref madalyası

Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'ya Kazakistan'da Şeref Madalyası verildi.

11 Ocak 2021 Pazartesi 00:03
Zorlu’ya şeref madalyası

KAZAKİSTAN’ın başkenti Nursultan’da düzenlenen törende Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu'ya ‘Şeref Madalyası’ takdim edildi. Aynı zamanda Habertürk yazarı olan hemşehrimiz Prof. Dr. Kürşad Zorlu'ya, Kazakistan’ın en önemli anayasal kurumlarından biri olan Haklkar Assamblesi’nin 25. Yıldönümü vesilesiyle ödül verilmesi uygun bulundu. Asamblenin başkanlığını halen Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev sürdürüyor. Yeni Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev’in kararnamesi ve kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in imzasıyla Kürşad Zorlu’ya ‘Şeref Madalyası’ verildi. Kazakistan hakkında çok sayıda makalesi ve kitapları bulunan Zorlu, madalyasını Halklar Asamblesi Başkan Vekili Canseyit Tuymebayev’in elinden aldı.

Anahtar Kelimeler:
Zorlu’ya şeref Madalyası
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