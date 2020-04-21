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Zorlu’nun yeni adresi belli oldu

Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu, bundan sonra Haberturk.com sitesinde yazacak.

21 Nisan 2020 Salı 00:18
Zorlu’nun yeni adresi belli oldu

YOZGAT Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu’nun yeni adresi belli oldu. Yapay zeka ve liderlik ile ilgili çalışmalara imza atan, Avrasya bölgesi ve Türk dünyasına ilişkin çok sayıda makale yazan Zorlu, bundan sonraki süreçte yazılarıyla Haberturk.com sitesinde olacak. Yerköy ilçesinde dünyaya gelip, İlk, orta ve lise öğrenimini Yerköy’de tamamlayan Zorlu, 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı dalda yüksek lisans yaptı. 2009 yılında doktora derecesi aldı. Bu süreçte bürokrasinin çeşitli kademelerinde önemli görevler üstlendi. 2010 yılında Ahi Evran Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Aynı fakültede bölüm başkanı ve dekan yardımcılığı görevlerini yürüttü. The University of South Carolina’da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanı aldı. Yapay Zeka ve liderlik konusunda amprik çalışmalar gerçekleştirdi. 2019'da Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Profesör oldu. Yüksek Öğretim Kurulu’nun kararı uyarınca halen Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığını yürütüyor.

Avrasya bölgesi ve Türk dünyasına yönelik çok sayıda makale, belgesel ve televizyon programları hazırlayan Kürşad Zorlu çeşitli ülkelerde seçim gözlemcisi olarak yer aldı. Bu alanda çok sayıda ödül aldı.

Kazakistan-Türkiye Üstün Hizmet Madalyası, Ahmet Zeki Velidi Togan Hizmet Ödülü, İsmail Gaspıralı Türk Dünyası Ödülü, Kanal Avrupa Dış Türkler Medya Hizmet Ödülü, Yankı Dergisi 45.Yıl Onur Ödülü, Uluslararası Yabancı Medya Gözüyle Kazakistan” yarışmasında (54 ülke arasında) birincilik ödülü, Uluslararası Türksoy Medya Ödülü, Uluslararası Türk Akademisi Madalyası, Kazakistan Halklar Asamblesi Madalyası, ve TÜRKSAV Türk Dünyasına Hizmet Ödüllerinin sahibi oldu. Daha önce farklı gazetelerde köşe yazarlığı yapan Kürşad Zorlu, Basın-Yayın ve Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmekte olup yayınlanmış 2 kitabı bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler:
Zorlu’nun Yeni Adresi Belli Oldu
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