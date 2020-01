Zorlu’nun kitabına övgü

Bayer, ‘Örnek bir lider: Nazarbayev’ başlıklı yazısında, ‘’Kazakistan ve Türk dünyası denildiğinde akla gelen en önemli isim Nursultan Nazarbayev. Yaklaşık 30 yılda önemli bir devlet ve yeni başkent Nursultan’ın (Astana) mimarı oldu. 1992’de başlayan Türk liderler zirvelerine kesintisiz katılan tek cumhurbaşkanı ve geçtiğimiz yılsonu Özbekistan ve Macaristan’ın da katıldığı Türk Konseyi’nin kurucusu ve şu an onursal başkanı. 15 Temmuz sonrası Türkiye’ye destek için gelen ilk devlet başkanı olduğu unutulmamalı. Türkiye-Rusya ilişkilerinin düzelmesinde arabuluculuk rolü de ona aitti. Kendisinin daveti ile Kazakistan’da bulunma fırsatımız olmuştu. Oradaki değişimi, gelişimi yakından görmüştük’’ ifadelerini kulandı. Bayer yazısında, bu seyahate birlikte katıldıkları ve Kazakistan’ı Türk dünyasının en iyi bilen isimlerden biri olarak adlandırdığı Prof. Dr. Kürşad Zorlu’nun kitabından da bahsetti. Kitabın adının ‘Nazarbayev Liderliği: Büyük Bozkırın Yükselişi’ olduğunu anımsatan Bayer, ‘’Halen Bozok Üniversitesi İİBF Dekanı olan Kürşad Zorlu ekranlarda da sık sık gördüğümüz bir isim. Bu konuda birçok ödülü var. Nazarbayev’i yakından tanıyor, biliyor. Bu eseri yazarken iki gerekçesi olduğunu söylüyor. ‘Birincisi; yönetim, siyaset ve diplomasi yaşamında gelecek nesillerin örnek alabileceği ortaklaştırıcı rol modellerin eksikliği. İkincisi de Türk dünyasındaki söz varlığının bu eksiklikten nasibini almış olmasıydı’ diyor ve ekliyor: ‘Nazarbayev günümüzün Bilge Kağan’ı...’ Bu kitapta Nazarbayev’in hayatı, liderlik özellikleri, ülkesi ve Türk dünyası için neler yaptıkları her yönüyle anlatılıyor. Nazarbayev ve Atatürk’ün birçok açıdan benzerliği her zaman dikkat çekmiştir. Kitabı okurken bunu fark ediyorsunuz’’ diyerek, yazısını noktaladı.