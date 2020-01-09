Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
112876
ALTIN
296.593
DOLAR
5.9469
STERLİN
7.7553
EURO
6.6089

Zorlu’nun kitabına övgü

YOZGAT Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu’nun kaleme aldığı ‘Nazarbayev Liderliği: Büyük Bozkırın Yükselişi’ adlı kitabını, Hürriyet Gazetesi yazarlarından Yalçın Bayer köşesine taşıdı.

Zorlu’nun kitabına övgü

YOZGAT Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu’nun kaleme aldığı ‘Nazarbayev Liderliği: Büyük Bozkırın Yükselişi’ adlı kitabını, Hürriyet Gazetesi yazarlarından Yalçın Bayer köşesine taşıdı.

09 Ocak 2020 Perşembe 07:08
Zorlu’nun kitabına övgü

Bayer, ‘Örnek bir lider: Nazarbayev’ başlıklı yazısında, ‘’Kazakistan ve Türk dünyası denildiğinde akla gelen en önemli isim Nursultan Nazarbayev. Yaklaşık 30 yılda önemli bir devlet ve yeni başkent Nursultan’ın (Astana) mimarı oldu. 1992’de başlayan Türk liderler zirvelerine kesintisiz katılan tek cumhurbaşkanı ve geçtiğimiz yılsonu Özbekistan ve Macaristan’ın da katıldığı Türk Konseyi’nin kurucusu ve şu an onursal başkanı. 15 Temmuz sonrası Türkiye’ye destek için gelen ilk devlet başkanı olduğu unutulmamalı. Türkiye-Rusya ilişkilerinin düzelmesinde arabuluculuk rolü de ona aitti. Kendisinin daveti ile Kazakistan’da bulunma fırsatımız olmuştu. Oradaki değişimi, gelişimi yakından görmüştük’’ ifadelerini kulandı. Bayer yazısında, bu seyahate birlikte katıldıkları ve Kazakistan’ı Türk dünyasının en iyi bilen isimlerden biri olarak adlandırdığı Prof. Dr. Kürşad Zorlu’nun kitabından da bahsetti. Kitabın adının ‘Nazarbayev Liderliği: Büyük Bozkırın Yükselişi’ olduğunu anımsatan Bayer, ‘’Halen Bozok Üniversitesi İİBF Dekanı olan Kürşad Zorlu ekranlarda da sık sık gördüğümüz bir isim. Bu konuda birçok ödülü var. Nazarbayev’i yakından tanıyor, biliyor. Bu eseri yazarken iki gerekçesi olduğunu söylüyor. ‘Birincisi; yönetim, siyaset ve diplomasi yaşamında gelecek nesillerin örnek alabileceği ortaklaştırıcı rol modellerin eksikliği. İkincisi de Türk dünyasındaki söz varlığının bu eksiklikten nasibini almış olmasıydı’ diyor ve ekliyor: ‘Nazarbayev günümüzün Bilge Kağan’ı...’ Bu kitapta Nazarbayev’in hayatı, liderlik özellikleri, ülkesi ve Türk dünyası için neler yaptıkları her yönüyle anlatılıyor. Nazarbayev ve Atatürk’ün birçok açıdan benzerliği her zaman dikkat çekmiştir. Kitabı okurken bunu fark ediyorsunuz’’ diyerek, yazısını noktaladı.

Anahtar Kelimeler:
Zorlu’nun Kitabına övgü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KIZLAR KAYASINA ULAŞIM
KIZLAR KAYASINA ULAŞIM
MADENCiLER YÜRÜDÜ
MADENCiLER YÜRÜDÜ
iYi Partiden destek
iYi Partiden destek
TSO’dan ziyaret
TSO’dan ziyaret
Akdağmadeni Belediyesi araç parkına takviye
Akdağmadeni Belediyesi araç parkına takviye
KOP, Havuz Oluşturuyor
KOP, Havuz Oluşturuyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim