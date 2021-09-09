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Zorlu’dan YHT değerlendirmesi

Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu, açılışı bir kez daha ertelenen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

09 Eylül 2021 Perşembe 00:01
Zorlu’dan YHT değerlendirmesi

 Zorlu, Haber Türk’teki köşesinde ‘Görev değişikliğinin sebebi Ankara-Sivas YHT hattı mı?’ sorusunu başlığına taşıdı. Zorlu, ‘’Bu gelişmeler yaşanırken 4 Eylül’de TCDD Genel Müdürü görevden alındı. Görev değişikliğinin sebebi, Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının yetiştirilememiş olması gösteriliyor’’ ifadelerini kullandı. Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 Eylül 2019’da Sivas’ta yaptığı konuşmada ‘’Ramazan bayramına kadar Yüksek Hızlı Trenimizi Sivas'a vardıracağız’’ açıklamasında bulunduğunu hatırlattı, ‘’Araya salgın süreci girdi ama hattın yapımına yönelik tarihlerde ertelemeler devam etti’’ dedi. Zorlu, ‘’Bu ihtimali kuvvetlendiren esas gelişme, 4 Eylül 2021’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile Ankara-Sivas YHT hattının açılmasının planlanmış olmasıydı. Öyle ki Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı 26 Ağustos’ta ilgili tüm birimlere bir yazı göndererek Ankara-Sivas YHT seferlerinin 2 gidiş ve 2 geliş olarak başlatılacağını bildirmişti. Sivas’a giderken Kırıkkale ve Yozgat’a 2’şer dakika ara ile istasyon duruşu verilecekti. 4 Eylül’den 5 gün önce deneme sürüşleri yapılması talimatı da verilmişti. Ancak planlama uygulamaya dönüşmedi. Zaten Kırıkkale/Balışeyh mevkiine kadar kısımda konvansiyonel hat geçerli olacak ve oradan itibaren hızlı sefer devreye girecekti.
Doğrusu o bölgenin insanlarının merakla beklediği bu projenin ne zaman hayata geçeceğini ben de merak ediyorum....’’ görüşlerine, makalesinde yer verdi.

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Zorlu’dan YHT Değerlendirmesi
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