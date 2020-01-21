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Zorlu, Türkmen sorunlarını anlattı

YOZGAT Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu, Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından Ankara Milli Kütüphanede düzenlenen ‘Irak’ın Geleceğinde Türkmenler Paneli’ etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.

Zorlu, Türkmen sorunlarını anlattı

YOZGAT Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu, Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından Ankara Milli Kütüphanede düzenlenen ‘Irak’ın Geleceğinde Türkmenler Paneli’ etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.

21 Ocak 2020 Salı 03:30
Zorlu, Türkmen sorunlarını anlattı

 Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü’nün de katıldığı program öncesinde, Irak Türkmen şehitlerinin ve Irak Türkmenlerinin tarihini anlatan fotoğrafların bulunduğu sergi ziyaret edildi. Panele konuşmacı olarak davet edilen Prof. Dr. Kürşat Zorlu, Irak Türkmenlerinin yaşadığı sorunlar, bölgedeki geçmiş ve mevcut politik meseleler ışığından Irak Türkmenlerinin geleceğine yönelik düşüncelerini dinleyenlerle paylaştı. Zorlu, ‘’Türkmenlerin yurtlarına dönüşleri sağlanmalı ve anayasal hakları güvenceye alınmalıdır. Belirtmek isterim ki Telafer'de PKK tehdidi sürmektedir. Türkiye'nin güvenliği onların güvenli olmasına bağlıdır’’ dedi.

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