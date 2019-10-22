Zorlu, kitabını imzaladı

Türk Dünyası adına yürüttüğü projeler, gazetelerde yayınlanan yazıları, televizyon programları ile tanınan Prof. Dr. Kürşad Zorlu, bir süre önce Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak atandı. Zorlu, Yozgat’taki görevine başlamadan önce Ankara Kitap Fuarında ‘Türk Dünyası Güncesi’ adlı kitabımın imza gününe katıldı. Zorlu, kitap dostlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Zorlu, ‘’Şahsımı onurlandıran tüm dostlarıma, dava arkadaşlarıma, Türk Dünyası sevdalılarına teşekkür ediyorum. Saatler içerisinde kitabımızın tüm baskısı tükendi’’ dedi.