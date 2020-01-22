Zorlu, Bakan Soylu’ya kitabını hediye etti

Bakan Soylu, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ile birlikte Prof. Dr. Kürşat Zorlu’yu makamında kabul etti. Bakan Soylu, Zorlu’nun kendisine hediye etti son eseri ‘Büyük Bozkırın Yükselişi Nazarbayev Liderliği’ adlı kitabının, kendisi için değerli bir hediye olduğunu belirtip, teşekkür etti. Zorlu’nun kitabında, Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in geçen 30 yıllık dönemde karar ve faaliyetlerinin dayandığı teorik temeller, belirli başlıklar altında sunuluyor. Bununla birlikte yaşam öyküsü, zirveye yükselişi ve en önemlisi hangi zihinsel süreçlerle ülkesini adım adım dönüştürdüğü ortaya konuluyor. Kitabı okurken siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bakımından Kazakistan’daki liderlik çehresinin bulacağına dikkat çekildi. Türk dünyasının bütünleşme çabalarında Nazarbayev’in stratejik liderlik becerisine tanıklık edileceği vurgulanan kitapta, Kazakistan ve Orta Asya’ya ilişkin merak edilen farklı konuların detaylarla verildiği bildirildi.