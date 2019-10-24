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Zorla evlilikle mücadele anlatıldı

YOZGAT Valiliği, erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele çalışmaları kapsamında, öğrencileri bilgilendirmeye yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Zorla evlilikle mücadele anlatıldı

YOZGAT Valiliği, erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele çalışmaları kapsamında, öğrencileri bilgilendirmeye yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

24 Ekim 2019 Perşembe 00:00
Zorla evlilikle mücadele anlatıldı

 Çekerek ilçesinde, Yozgat Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları tarafından öğrencilere eğitim semineri verildi. Seminerine Daire Amirleri, Üniversite ve Lise Öğrencileri katıldı.  Erken yaşta evliliğin farklı toplumsal temelleri, gerekçeleri ve neticelerinin bulunduğuna dikkat çekildi. Erken yaşta yapılan evliliklerin temel nedenlerinden birisinin de eğitimsizlik olduğunun altı çizildi. Erken yaşta yapılan evliliklerin farklı coğrafi bölgelerde, çeşitlilik göstermekle birlikte, eğitim düzeyinin düşük olduğu bölgelerde yoğunlaşmakta olduğuna vurgu yapıldı. Evlilik için temel şartlardan birisinin psikolojik ve fiziksel olgunluk olduğu bildirildi. ‘Erken yaşta ve zoraki evliliklerle mücadelede en önemli ve temel unsur olan eğitim, takibi yapılması gereken bir alandır. Zorunlu ve kesintisiz eğitimin takibinin yapılmaması çocukların okula gitmemelerine bir zemin hazırlamakta ve evliliği destekleyici bir unsur olmaktadır. Yine aynı şekilde yasaların uygulayıcılar tarafından doğru bir şekilde denetlenmemesi de erken yaşta yapılan evlilikleri beslemektedir’ denildi.

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