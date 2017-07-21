Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 26°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
106678
ALTIN
141.793
DOLAR
3.5334
STERLİN
4.5914
EURO
4.1186

"Zor olanı başaracağız"

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç,  ‘imkansızı deneyeceğiz, zor olanı başaracağız’ diyerek, Bölgesel Amatör Ligi’nde şampiyonluk mücadelesine hazırlanan Yozgatspor’a desteğini başlattığı kampanya ile sürdürdü.

"Zor olanı başaracağız"

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç,  ‘imkansızı deneyeceğiz, zor olanı başaracağız’ diyerek, Bölgesel Amatör Ligi’nde şampiyonluk mücadelesine hazırlanan Yozgatspor’a desteğini başlattığı kampanya ile sürdürdü.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
21 Temmuz 2017 Cuma 07:02
33 Okunma
"Zor olanı başaracağız"

Teknik heyetin ve futbolcuların kendi işleriyle uğraşıp, verecekleri mücadeleye odaklanarak, şampiyonluğa ulaşmalarını isteyen Vali Yurtnaç, ‘Ödemeleri, para kısmını hiç düşünmesinler. Yozgatlılar olarak, Yozgat’ta çalışan idareciler olarak taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyacağız. Herkes kendi idaresi çerçevesinde bir çalışma yapacak’ dedi. 
BANKA HESAP NUMARASI
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, tüm kurumlar ile kaymakamlıklara gönderdiği resmi yazıda, gönüllülük esasına dayalı olarak Yozgatspor’a destek amaçlı bağış kampanyası başlattı. Valilik denetimindeki Ziraat Bankası Yozgat Şubesi TR68 0001 0002 5740 3914 5950 02 IBAN numarasına 30 Ağustos 2017 tarihine kadar bağışta bulunulabileceğini kaydeden Vali Yurtnaç, ‘Kamu kurum ve kuruluşlarına gönüllülük esasına göre kampanyamıza destek olmalarını bekliyoruz. İl dışında yaşayan Yozgatlılara takımımıza destek olmaları için haber gönderdik. Yozgat’ta sporun yaygınlaşması, şehrin tanıtımı, gençlerin spora yönlenmesi bizim sorumluluklarımız. Şimdi ise Yozgatspor’a destek için toplanma zamanı. İş adamlarımıza mektup yazdık, Valilik kontrolünde Ziraat Bankasına Yozgatspor’u desteklemek amacıyla açtırdığımız hesap numarasını da gönderdik. Bu çağrıya olumlu yanıt alacağımıza inanıyorum. Dünyanın neresine giderseniz gidin yeni bir oluşum başlatmak zordur. Büyük hareketler ise küçük kıvılcımlarla başlar. Biz buradan bu küçük kılıcım ile meşalemizi yakalım. Yozgatspor hepimizin. Ben ilin valisi olarak elimizden gelenin daha fazlasını yapmak için gayret göstereceğimizi ifade etmek istiyorum’ diye konuştu.
 

Son Güncelleme: 20.07.2017 16:27
Anahtar Kelimeler:
YozgatsporIleri GazetesiYozgat HaberYozgat
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
İradeye sahip çıkan rektör
İradeye sahip çıkan rektör
Keşfedilmeyi bekliyor!
Keşfedilmeyi bekliyor!
Umutlu yarınlara hazırlanıyorlar
Umutlu yarınlara hazırlanıyorlar
Kurum binaları yükseliyor
Kurum binaları yükseliyor
Kurbanlıkları elektrik çarptı
Kurbanlıkları elektrik çarptı
ÇEDAŞ’tan kalite hareketi
ÇEDAŞ’tan kalite hareketi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim