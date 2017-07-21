"Zor olanı başaracağız"

Teknik heyetin ve futbolcuların kendi işleriyle uğraşıp, verecekleri mücadeleye odaklanarak, şampiyonluğa ulaşmalarını isteyen Vali Yurtnaç, ‘Ödemeleri, para kısmını hiç düşünmesinler. Yozgatlılar olarak, Yozgat’ta çalışan idareciler olarak taşın altına elimizi değil, gövdemizi koyacağız. Herkes kendi idaresi çerçevesinde bir çalışma yapacak’ dedi.

BANKA HESAP NUMARASI

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, tüm kurumlar ile kaymakamlıklara gönderdiği resmi yazıda, gönüllülük esasına dayalı olarak Yozgatspor’a destek amaçlı bağış kampanyası başlattı. Valilik denetimindeki Ziraat Bankası Yozgat Şubesi TR68 0001 0002 5740 3914 5950 02 IBAN numarasına 30 Ağustos 2017 tarihine kadar bağışta bulunulabileceğini kaydeden Vali Yurtnaç, ‘Kamu kurum ve kuruluşlarına gönüllülük esasına göre kampanyamıza destek olmalarını bekliyoruz. İl dışında yaşayan Yozgatlılara takımımıza destek olmaları için haber gönderdik. Yozgat’ta sporun yaygınlaşması, şehrin tanıtımı, gençlerin spora yönlenmesi bizim sorumluluklarımız. Şimdi ise Yozgatspor’a destek için toplanma zamanı. İş adamlarımıza mektup yazdık, Valilik kontrolünde Ziraat Bankasına Yozgatspor’u desteklemek amacıyla açtırdığımız hesap numarasını da gönderdik. Bu çağrıya olumlu yanıt alacağımıza inanıyorum. Dünyanın neresine giderseniz gidin yeni bir oluşum başlatmak zordur. Büyük hareketler ise küçük kıvılcımlarla başlar. Biz buradan bu küçük kılıcım ile meşalemizi yakalım. Yozgatspor hepimizin. Ben ilin valisi olarak elimizden gelenin daha fazlasını yapmak için gayret göstereceğimizi ifade etmek istiyorum’ diye konuştu.

