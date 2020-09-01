Ziyaretlerini sürdürdü

Vali Polat, valilik binası zemin katında yer alan, vatandaşların yoğun olarak işlem yaptırdığı kurumları denetledi. Vali Polat, vatandaşlara ile çalışanlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Vali ziya Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı eşliğinde 2020-2021 Eğitim Öğretim sezonunun ilk gününde Yozgat Lisesi’ni DE ziyaret etti. Destekleme Kursu öğrencilerine ilk dersini veren Vali Polat, Uzaktan Eğitim’e katılan öğrencilere de tavsiyelerde bulunup, başarılar diledi. Vali Polat, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılının ilk öğretmenler toplantısına da başkanlık etti. Merkez Ortaokulunda gerçekleştirilen toplantıda pandemi sürecinden dolayı bir süre uzaktan devam edecek olan eğitim öğretim konuları değerlendirildi.