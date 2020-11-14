Ziyaretlerini sürdürdü

Vali Polat, Muslubelen mevkiinde trafik uygulama noktasını ziyaret etti. Vali Polat, güvenlik güçlerine görevlerinde kolaylıklar diledi, vatandaşlara Korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Yozgat Merkeze bağlı İnceçayır köyünde Cuma namazından çıkan köylülerle bir araya gelen Vali Polat, köylülerle sohbet etti, sorunlarını dinleyip, taleplerini aldı. Vali Ziya Polat, Şırnak Uludere ilçesinde 1996 yılında bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit olan J. Er Murat Karataş'ın köyde ikamet eden ailesini ziyaret ederek, şehidimize Allah'tan rahmet ailesine baş sağlığı ve sabır diledi.