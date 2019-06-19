Ziyaretlere devam

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YOZGAT Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü, verilen desteklerle kurulan işletmeleri de yakından takip ediyor.

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YOZGAT Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü, verilen desteklerle kurulan işletmeleri de yakından takip ediyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
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TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Proje Başvuru Kabul Birimi Uzmanları Esra Oymak ve Göksu Polat ile birlikte çeşitli ziyaretlerde bulundu. Türker, ekibiyle birlikte, Yozgat'ta kendi imkanlarıyla patik üretimi yapan bir işletmeyi de ziyaret etti. İşletmeciye, TKDK'nın hibe destekleri hakkında bilgi verildi, işletmenin modern bir tesise dönüştürebilmesi için proje hazırlığı süreci anlatıldı.

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