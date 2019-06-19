Ziyaretlere devam

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Proje Başvuru Kabul Birimi Uzmanları Esra Oymak ve Göksu Polat ile birlikte çeşitli ziyaretlerde bulundu. Türker, ekibiyle birlikte, Yozgat'ta kendi imkanlarıyla patik üretimi yapan bir işletmeyi de ziyaret etti. İşletmeciye, TKDK'nın hibe destekleri hakkında bilgi verildi, işletmenin modern bir tesise dönüştürebilmesi için proje hazırlığı süreci anlatıldı.