Ziyaretlere devam

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, yapımı devam eden Yozgat Havaalanı İnşaatı şantiyesi ile Yozgat Şehir Hastanesi yetkilileri ile bir araya geldi. Ziyaretlerinde işverenlerle buluşan Yıldız, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında işverenlere bilgiler verdi. Yıldız, ilave istihdam teşviki başta olmak üzere, İşbaşı Eğitim Programı hakkında bilgiler aktardı, bu teşviklerden işverenlerin azami derecede yararlanabilmeleri için hizmet sunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Yıldız, ‘’İşveren ziyaretlerimiz hız kesmeden devam edecek. Şartları uyan tüm işverenlerimizi başta ilave istihdam teşviki olmak diğer tüm teşviklerimizden yararlandırmak için çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.