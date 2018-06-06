Ziyaretlere devam

Evci köyünde gerçekleştirilen ramazan ziyaretinde Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik'in yanı sıra İlçe Müftüsü İhsan Caner, Yozgat Eğitim Merkezi Müdürü Turgut Tunç, Bölge Yatılı Kur'an Kursu Hafız Hocası Muhammed Köksal ve Şahmettin Eker katıldı. İl Müftüsü Salih Sezik ve Hafız Hocası Muhammed Köksal Alaca İlçesine Kur'an Kurslarına Hafız olması için öğrenci aramaya da devam ettiler. İlçeler ve köyler olmak üzere Hafızlık talebesi bulmak için her yer gezildiği belirtildi. Program teravih namazı öncesi vaaz ve Kur'an tilavetlerinden sonra teravih namazı eda edildi. Cami çıkışında cemaatle sohbet edildikten sonra program son buldu. İl Müftüsü Salih Sezik, Alaca İlçe Müftüsü İhsan Caner'e davetinden dolayı teşekkürlerini bildirdi.