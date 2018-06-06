Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 24°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96046
ALTIN
191.550
DOLAR
4.5881
STERLİN
6.1579
EURO
5.3977

Ziyaretlere devam

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik ramazan ziyaretlerini sürdürüyor.

Ziyaretlere devam

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik ramazan ziyaretlerini sürdürüyor.

06 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
74 Okunma
Ziyaretlere devam

Evci köyünde gerçekleştirilen ramazan ziyaretinde Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik'in yanı sıra İlçe Müftüsü İhsan Caner, Yozgat Eğitim Merkezi Müdürü Turgut Tunç, Bölge Yatılı Kur'an Kursu Hafız Hocası Muhammed Köksal ve Şahmettin Eker katıldı. İl Müftüsü Salih Sezik ve Hafız Hocası Muhammed Köksal Alaca İlçesine Kur'an Kurslarına Hafız olması için öğrenci aramaya da devam ettiler. İlçeler ve köyler olmak üzere Hafızlık talebesi bulmak için her yer gezildiği belirtildi. Program teravih namazı öncesi vaaz ve Kur'an tilavetlerinden sonra teravih namazı eda edildi. Cami çıkışında cemaatle sohbet edildikten sonra program son buldu. İl Müftüsü Salih Sezik, Alaca İlçe Müftüsü İhsan Caner'e davetinden dolayı teşekkürlerini bildirdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ÇEVRE BiLiNCi
ÇEVRE BiLiNCi
Yozgat’ta 6 kişi itikafa girdi
Yozgat’ta 6 kişi itikafa girdi
Kitap dağıtımı
Kitap dağıtımı
Dilenci operasyonu
Dilenci operasyonu
Arslan’ın Kırgız konukları
Arslan’ın Kırgız konukları
Şehit haberi yasa boğdu
Şehit haberi yasa boğdu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim