Ziyaretlere devam

Yozgatlı bürokrat Ayhan Can ve İşadamı Kazım Ekinci, gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Seyfi Çelikkaya, Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ve Genel Koordinatör Erhan Kayhan’ı ziyaret etti. Seçilmeleri durumunda Yozgat’a yapacakları katkıları anlatan aday adayları seçim hakkında görüş alışverişinde bulundular.
Yozgatlı bürokrat Ayhan Can ve İşadamı Kazım Ekinci, gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Seyfi Çelikkaya, Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ve Genel Koordinatör Erhan Kayhan’ı ziyaret etti. Seçilmeleri durumunda Yozgat’a yapacakları katkıları anlatan aday adayları seçim hakkında görüş alışverişinde bulundular.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol