Ziyaretlere devam

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AK Parti’den 24 Kasım tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği seçimlerinde aday adaylığını açıklayan Ayhan Can ile Kazım Ekinci gazetemizi ziyaret etti.

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AK Parti’den 24 Kasım tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği seçimlerinde aday adaylığını açıklayan Ayhan Can ile Kazım Ekinci gazetemizi ziyaret etti.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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Yozgatlı bürokrat Ayhan Can ve İşadamı Kazım Ekinci, gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Seyfi Çelikkaya, Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ve Genel Koordinatör Erhan Kayhan’ı ziyaret etti. Seçilmeleri durumunda Yozgat’a yapacakları katkıları anlatan aday adayları seçim hakkında görüş alışverişinde bulundular.

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