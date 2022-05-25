Ziyaretlere devam

Yapmış oldukları ziyaretler kapsamında federasyon Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Afyon’dan Kayseri Valiliğine atanan Gökmen Çiçek’i Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e ziyaret etti. Ziyarete Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan ile yönetim kurulu üyeleri Ersan Dağdeviren, Murat Gencer, Koray Can ve Kazım Karagöz katıldı. Göreve yeni gelen Vali Çiçek’e başarılar dileyen Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan federasyon yapısı ile ilgili bilgiler verdi. Kayseri’de ki üye sayısı anlamında en büyük STK’lardan birisi olduklarının altını çizen Çağan, önümüzdeki süreçte yapılacak olan çalışmalar konusunda da bilgi paylaşımında bulundu. Özellikle memleket derneklerinin genç jenerasyonun kültürlerini, örf ve adetlerini unutmaması adına büyük bir misyon üstlendiğini kaydeden Çağan, Vali Çiçek’e de samimi ev sahipliğinden dolayı teşekkürlerini iletti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri gibi büyük ve gelişmiş bir şehirde göreve başlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Gerek sosyal ve gerekse de kültürel manada Kayseri’nin Anadolu’nun parlayan yıldızı konumundadır. Şehrin tüm dinamikleri ile daha iyi hizmetler yapmanın arzusundayız. Gerek kamu kurumları gerekse sivil toplum örgütleri bizler için büyük önem taşıyor. Toplum yararına olan her türlü çalışma ve projeye imkanlar ölçüsünde destek vereceğiz” dedi.

•Haber Merkezi•