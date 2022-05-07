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Ziyaretlere devam

Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Yozgat’a gelen AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ziyaretlerine devam ediyor.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 01:23
Ziyaretlere devam

Bayram dolayısıyla ilçeler de bir dizi ziyaretlerde bulunan Başer, merkezde de vatandaşlar ile buluştu. Ziyaret kapsamında Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan ve Sarıkaya ilçelerin ziyaret edildi. İlçe teşkilat üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutlayan Başer ve parti üyeleri, son olarak merkezde vatandaşlar ile bir ara geldi. Merkezde bulunan esnaf ve vatandaşlar ile buluşan Başer, geçmiş Ramazan Bayramlarını tebrik etti. Her bir vatandaş ile bire bir konuşan Başer, vatandaşlarının istek ve sıkıntılarını dinledi. En kısa sürede isteklerini ve taleplerini yerine getireceğini belirten Başer, “Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketimizde ziyaretler gerçekleştirdik. Parti üyelerimiz ile birlikte ilçelerimizi ziyaret ederek oradaki vatandaşlarımızın bayramlarını kutladık. Merkezde bulunan esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek hem hasbihal ettik hem de geçmiş bayramlarını tebrik ettik. Rabbim sağlık ve huzurla nice bayramlara kavuştursun” şeklinde konuştu. 

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