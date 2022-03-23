Ziyaretlere devam

AK teşkilat, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ziyaretinin ardından sonra Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Yozgat AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan ve Merkez İlçe Yönetimi katıldı.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Köse, Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal’ın göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.