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ZiYARETLERE DEVAM

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü personelleri faaliyetini sürdüren işverenlere yönelik ziyaretlerine devam ediyor.

25 Kasım 2021 Perşembe 00:47
ZiYARETLERE DEVAM

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, İlave İstihdam ve İşbaşı Eğitim Programları başta olmak üzere teşvikleri ve destekleri işverenlere anlatmaya devam ettiklerini söyledi. Yıldız, bu kapsamda 2021 yılının Ocak- Kasım döneminde 3 bin 841 işyeri ziyareti yapıldığını, bütün işverenleri ziyaret etmeyi hedeflediklerini bildirdi. İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, ‘’İş ve Meslek Danışmanları, portföylerinde yer alan işverenleri ziyaret ederek onlara İŞKUR hizmetlerini tanıtma, işgücü talebi alma, İŞKUR ile ilgili işlerini gerçekleştirme konularında yardımcı olmaktadırlar’’ diye konuştu. Yıldız, İŞKUR’un nitelikli elemana ihtiyaç duyan işverenlerin taleplerini karşılayarak işgücü piyasasının arz ve talep yönünü buluşturan bir köprü görevi üstlendiğini sözlerine ekledi. 

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