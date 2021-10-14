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Ziyaretlere devam

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü personelleri İl genelinde faaliyet gösteren işverenlere yönelik ziyaretlerine devam ediyor.

14 Ekim 2021 Perşembe 00:09
Ziyaretlere devam

İŞKUR Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız, ‘’İl Müdürlüğü olarak İlave İstihdam ve İşbaşı Eğitim Programları başta olmak üzere teşviklerimizi ve desteklerimizi değerli işverenlerimize anlatmaya devam ediyoruz” dedi. Yıldız, bu kapsamda 2021 yılının Ocak- Eylül döneminde 3 bin 64 işyeri ziyareti yapıldığını, bütün işverenleri ziyaret etmeyi hedeflediklerini kaydetti. İl Müdürü Taner Yıldız, ‘’İş ve Meslek Danışmanları, portföylerinde yer alan işverenleri ziyaret ederek onlara İŞKUR hizmetlerini tanıtma, işgücü talebi alma, İŞKUR ile ilgili işlerini gerçekleştirme konularında yardımcı olmaktadırlar’’ diye konuştu. Yıldız, İŞKUR’un nitelikli elemana ihtiyaç duyan işverenlerin taleplerini karşılayarak işgücü piyasasının arz ve talep yönünü buluşturan bir köprü görevi üstlendiğini de sözlerine ekledi. 

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