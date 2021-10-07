Ziyaretlere devam

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Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Platformları ile daha etkin işveren danışmanlığı hizmeti sunmaya devam ediyor.

07 Ekim 2021 Perşembe 00:17
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İş ve Meslek Danışmanları tarafından Yozgat’ta faaliyet gösteren firmalar ziyaret edilerek, yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi, işveren danışmanlığı hizmeti sunuldu. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Taner Yıldız, ‘’İŞKUR’un, işletmelerin İnsan Kaynakları Yöneticileri ile etkin iletişimde bulunabileceği, işverenlere yönelik hizmetlerin, farkındalığın geliştirilebileceği, bakanlığımızın faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunacağı bir İnsan Kaynakları Platformu çalışması hususunda çalışmalar başlatılmıştır’’ dedi. Yıldız, özellikle İl Müdürlüğü portföyünde 10+ ve 50+ çalışanı olan 73 firmanın kurum hizmetlerinden ivedilikle bilgilendirileceği, aktif olarak katılım sağlanacağını, İnsan Kaynakları Platformuna üye olduğunu aktardı. Yıldız, İnsan Kaynakları Platformu kapsamında işyeri ziyaretlerinin yapıldığını, pandemi dolayısıyla zoom üzerinden de online etkinlik düzenlendiğinin bilgisini verdi.

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