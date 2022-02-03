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Ziyaretlere ara verilmiyor

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde görevli personeller iş yeri ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

03 Şubat 2022 Perşembe 00:52
Ziyaretlere ara verilmiyor

İl genelinde faaliyet gösteren işyeri sahiplerini ziyaret eden personeller, İŞKUR’un vermiş olduğu destekler hakkında bilgilendiriyor. Yapılan ziyaretler hakkında açıklama yapan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız; “İl Müdürlüğü olarak İlave İstihdam ve İşbaşı Eğitim Programları başta olmak üzere teşviklerimizi ve desteklerimizi değerli işverenlerimize anlatmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda İş ve Meslek Danışmanları, portföylerinde yer alan işverenleri ziyaret ederek onlara İŞKUR hizmetlerini tanıtma, işgücü talebi alma, İŞKUR ile ilgili işlerini gerçekleştirme konularında yardımcı olmaktadırlar. Ayrıca İŞKUR’un nitelikli elemana ihtiyaç duyan işverenlerin taleplerini karşılayarak işgücü piyasasının arz ve talep yönünü buluşturan bir köprü görevi üstleniyor” dedi. 

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