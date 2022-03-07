Ziyaretlerde bulunup bilgi aldı

Yapılan ziyaretler sonrası Neşeli, Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alıp incelemelerde bulundu. Ziyarette Boğaz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sevda Şahin tarafından sorumluluk bölgesi ilçeleri Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan ve Yenifakılı ilçelerinde ihtiyaç sahibi çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, şehit yakınları, gaziler ve ailelerine yönelik yapılan koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetleri hakkında bilgi verdi. Şahin, sorumluluk bölgelerinde 425 engelli, 72 çocuk başta olmak üzere yakın takip ettikleri dosyalar, projeler, kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttükleri faaliyetler hakkında sunum yaptı. Neşeli, Sosyal Hizmet Merkezlerine bireysel ve toplumsal sorunları çözmekte büyük görev düştüğünü söyledi. Personel bireysel rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin artırılması gerektiğini dile getiren Neşeli, ‘’Sorunları öncesinden tespit ederek çözüm yolu bulunmalıdır. Günümüzde akran zorbalığı, madde kullanımı, intihar eğilimleri gibi sorunlar sorumluluklarımızı artırmaktadır. Okul rehberlik servisleri ile eş güdümlü çalışmalıyız. Okullar veya diğer paydaşlarımız bizlere ihmali veya travmayı ne kadar önce aktarırsa bizler o kadar başarılı olabiliriz. Ebeveyn veya çocuk problemlerini, intiharları, suça sürüklenmeleri olduktan sonra öğrenirsek başarılı olmamızda bir o kadar zor oluyor. Sosyal Hizmet Merkezleri olarak psiko-sosyal destek, aile danışmanlığı ve rehberlik hizmetlerini artırmalıyız" dedi.

Neşeli, yakında yapılacak meslek elemanı atamasıyla Sosyal Hizmet Merkezimizin bölgesinde yaşanan sosyal hizmet ihtiyacını karşılamada daha etkili olacağını, kamu ve STK'lar ile güzel projelere imza atacağına inandığını sözlerine ekledi.