Ziyaretlerde ara yok

Her kapıyı çalacaklarını belirten Ünal, vatandaşlar ile sohbet ederek hanelerine misafir oluyor. Yapmış olduğu çalışmalar ile halkın sevgisini kazanan Ünal, vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirti. Yapmış olduğu hane ziyaretlerinde Ünal’a Kadışehri ilçesi Gümüşdiğin mahalle muhtarı Süleyman Aslan eşil etti. Ziyaretlerinden dolayı Aslan’a teşekkür eden Ünal, “Kadışehri ilçemizin Gümüşdiğin mahalle muhtarımız Süleyman Aslan bey Özükavak kasabamıza hane ziyaretimize gelmiş hoş gelmiş safalar getirmiş kendisine hoş sohbetlerinden dolayı Özükavak belediye başkanı olarak teşekkürlerimi sunuyor görevinde başarılarının devamını diliyor saygılar sunuyorum” dedi.