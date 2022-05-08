Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Ziyaretlerde ara yok

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak beldesinde, Belediye Başkanı Oğuz Ünal hane ziyaretlerine devam ediyor.

08 Mayıs 2022 Pazar 00:45
Ziyaretlerde ara yok

Her kapıyı çalacaklarını belirten Ünal, vatandaşlar ile sohbet ederek hanelerine misafir oluyor. Yapmış olduğu çalışmalar ile halkın sevgisini kazanan Ünal, vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirti. Yapmış olduğu hane ziyaretlerinde Ünal’a Kadışehri ilçesi Gümüşdiğin mahalle muhtarı Süleyman Aslan eşil etti. Ziyaretlerinden dolayı Aslan’a teşekkür eden Ünal, “Kadışehri ilçemizin Gümüşdiğin mahalle muhtarımız Süleyman Aslan bey Özükavak kasabamıza hane ziyaretimize gelmiş hoş gelmiş safalar getirmiş kendisine hoş sohbetlerinden dolayı Özükavak belediye başkanı olarak teşekkürlerimi sunuyor görevinde başarılarının devamını diliyor saygılar sunuyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ziyaretlerde Ara YokçekerekÖzükavakOğuz ÜnalSüleyman AslanYozgatIlerigazetesiHaber08MayısPazar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Fakültesini tanıtıyorlar
Ziraat Fakültesini tanıtıyorlar
Zorlu’dan Sapiyev’e ziyaret
Zorlu’dan Sapiyev’e ziyaret
Yavrular kurtarıldı
Yavrular kurtarıldı
KALDIRIM TAŞI DA MI ÇALINIR?
KALDIRIM TAŞI DA MI ÇALINIR?
istişare etti
istişare etti
Fuara özel çekiliş
Fuara özel çekiliş
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim