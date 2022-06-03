Ziyaretlerde ara yok

Yapmış oldukları ziyarette federasyon çalışmalarını anlatılarak bilgi alış verişinde bulunuluyor. Ziyaretler kapsamında Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, SGK İl Müdürü Ahmet Hamdi Güney’i ziyaret etti.

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan ve yönetim kuruluna nazik ziyaretleri için teşekkür eden SGK İl Müdürü Ahmet Hamdi Güney, Kayseri’nin sosyal güvenlik alanında birçok önemli çalışmaya imza attığını söyledi. Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler veren Güney, güçlü bir Sosyal Güvenlik Kurumu güçlü bir Türkiye anlamını taşıdığını ifade etti. Ülke genelindeki sigortalılık oranlarına dikkati çeken Güney, “2002’de yüzde 70 olan Genel Sağlık Sigortasının kapsamı bugün yüzde 99,5’e ulaşmış durumda” dedi.

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan ise, SGK İl Müdürü Ahmet Hamdi Güney’e yeni görevinde başarılar diledi. Sağlık hizmetlerinin tek çatı altında toplanmasının sağlık alanında yapılan önemli çalışmalardan birisi olduğunun altını çizen Çağan, Sosyal Güvenlik Reformunun hayata geçmesi ile birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesinin de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmalar olduğunu söyledi. Çağan, bu süreçte yüzde 50’lerde olan kayıt dışı istihdam oranının bugün yüzde 30’lara kadar düştüğü bilgisine ulaştıklarını kaydetti.

Haber Merkezi

