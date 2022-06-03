Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Ziyaretlerde ara yok

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

03 Haziran 2022 Cuma 00:47
Ziyaretlerde ara yok

Yapmış oldukları ziyarette federasyon çalışmalarını anlatılarak bilgi alış verişinde bulunuluyor. Ziyaretler kapsamında Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, SGK İl Müdürü Ahmet Hamdi Güney’i ziyaret etti. 
Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan ve yönetim kuruluna nazik ziyaretleri için teşekkür eden SGK İl Müdürü Ahmet Hamdi Güney, Kayseri’nin sosyal güvenlik alanında birçok önemli çalışmaya imza attığını söyledi. Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler veren Güney, güçlü bir Sosyal Güvenlik Kurumu güçlü bir Türkiye anlamını taşıdığını ifade etti. Ülke genelindeki sigortalılık oranlarına dikkati çeken Güney, “2002’de yüzde 70 olan Genel Sağlık Sigortasının kapsamı bugün yüzde 99,5’e ulaşmış durumda” dedi.
Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan ise, SGK İl Müdürü Ahmet Hamdi Güney’e yeni görevinde başarılar diledi. Sağlık hizmetlerinin tek çatı altında toplanmasının sağlık alanında yapılan önemli çalışmalardan birisi olduğunun altını çizen Çağan, Sosyal Güvenlik Reformunun hayata geçmesi ile birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesinin de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmalar olduğunu söyledi. Çağan, bu süreçte yüzde 50’lerde olan kayıt dışı istihdam oranının bugün yüzde 30’lara kadar düştüğü bilgisine ulaştıklarını kaydetti.
Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Ziyaretlerde Ara Yok
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarmadan temizlik
Jandarmadan temizlik
Yıldız’a hediye ettiler
Yıldız’a hediye ettiler
Akdağ’da görüldü
Akdağ’da görüldü
Kursa ziyaret
Kursa ziyaret
Mavi Marmara unutulmamalı
Mavi Marmara unutulmamalı
Kentten köye hediye
Kentten köye hediye
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim