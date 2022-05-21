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Ziyaretler yapıldı

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak beldesi Belediye Başkanı Oğuz Ünal, Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 00:07
Ziyaretler yapıldı

Ziyaretleri kapsamında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer’i ve MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef’i ziyaret eden Belediye Başkanı Oğuz Ünal çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundu. Ziyaretlerde Özükavak Beldesini konuştuklarını belirten Ünal, “Ankara’da biz dizi ziyaret gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz ziyaretlerde beldemiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Yapmış olduğumuz ve yapacak olduğumuz projelerimiz anlatarak destek istedik. Çok şükür vekillerim olsun ziyaret yapmış olduğum kurumlar olsun hepsi destek sözü verdi. İnşallah el birliği ile beldemizi daha güzel yapacağız. Desteklerinden dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi. 
Haber Merkezi

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Ziyaretler Yapıldı
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