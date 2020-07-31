Ziyaretler tamamlandı

DÜNYA Yozgatlılar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri ve Avrupa’nın farklı ülkelerinden temsilcilerin katıldığı Yozgat gezisini değerlendirdi.

Kısa adı DUYKON olan Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu’nun Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, amaçlarının Yozgat'ın gelişmesi ve kalkınmasına katkı sunmak olduğunu vurguladı. Yılmaz, ‘’Biz ülkemizde bir ilki gerçekleştirdik. İllerimizde Yozgatlı derneklerimiz federasyonlarımız kurulmuş oldu. Dünyada da bu teşkilatlanmamız devam etmektedir. Avrupa kıtasında Belçika, Hollanda, Avusturya, Almanya’da Yozgatlılar Federasyonları hizmetlerine devam etmektedir. Yozgat Valiliğimize bağlı İstanbul Öğrenci Yurdumuz var. Burada burslu öğrencilerimiz okuyorlar. Bizler Yozgat için varız ortak sevgimiz Yozgat’’ dedi.