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Ziyaretler sürüyor

İŞKUR Yozgat İl Müdürlüğü, işyerlerine yönelik ziyaretleriyle birlikte, bilgilendirme çalışmalarını da sürdürüyor.

27 Haziran 2020 Cumartesi 01:24
Ziyaretler sürüyor

İŞKUR Yozgat İl Müdürlüğü, kurum tarafından uygulanmakta olan programlar kapsamında işyeri ziyaretlerinin yanında, bilgilendirme çalışması da yapıyor. İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları, işyeri ziyaretlerine devam ederek, Teşvikler, İşbaşı Eğitim Programları, kurumun diğer hizmetleri hakkında çalışanlara ve işverenlere bilgiler veriyor. Sorgun ilçesinde ise, Sorgun Engelliler Derneği ile birlikte düzenlenen toplantıda, bilgilendirme yapıldı. İş Kulübü Eğitimleri kapsamında 39 Engelli vatandaşa kulüp eğitimi verildi. Katılımcılar hibe desteği hakkında bilgilendirildi. 

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Ziyaretler Sürüyor
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