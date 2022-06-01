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Ziyaretler sürüyor

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu ziyaretlerine devam ederek istişarelerini sürdürüyor.

01 Haziran 2022 Çarşamba 00:32
Ziyaretler sürüyor

Kayseri’deki kurum ve kuruluşlarla istişare kültürüyle hareket eden Kayseri Yozgatlılar Federasyonu yönetim kurulu, şehrin önemli isimleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan ve yönetim kurulu üyeleri Ersan Dağdeviren, Murat Gencer, Koray Can ve Kazım Karagöz Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş’ı ziyaret etti. Hemşehrileri ile bir araya gelen Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Gerek sosyal ve gerekse de kültürel ve ekonomik anlamda güçlü bir kent olan Kayseri’de ciddi bir Yozgatlı nüfusunun yaşadığını belirten Büyükbaş, bu ve benzeri ziyaretlerin kültürlerin diri tutulması ve memleket hasretinin bir nebze de olsa giderilmesi adına önemli olduğunu söyledi. Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan ise, yönetim kurulu üyelerini kabulünden dolayı Büyükbaş’a teşekkür ederek, federasyon olarak yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.
Haber Merkezi

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