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Ziyaretler devam ediyor

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yapılan esnaf odası seçimleri ile birlikte göreve seçilen başkanları ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulunmaya devam ediyor.

16 Mart 2022 Çarşamba 00:32
Ziyaretler devam ediyor

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yapılan esnaf odası seçimleri ile birlikte göreve seçilen Yozgat Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Karabulut’u ve Yozgat Elektrikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Hüseyin Güven’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.  Başkanlarla sohbet eden Köse, ‘’Bizi misafir eden başkanlarımıza ve değerli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyor, Cenab-ı Hak'tan görevlerinde muvaffakiyetler temenni ediyorum’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan• 

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