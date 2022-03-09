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Ziyaretler devam ediyor

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan ve yönetim kurulu üyeleri Ankara’da yapmış oldukları ziyaretlere devam ediyor.

09 Mart 2022 Çarşamba 00:54
Ziyaretler devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Ertuğrul Soysal’ı ve Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret eden Çağan, bu hafta Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ankara İl Müdürlüğü görevine atanan Hacı Ali Hasgül’ü makamında ziyaret etti. 
Kayseri’de ki görev süresinin ardından SGK Ankara İl Müdürlüğü görevine atanan Hacı Ali Hasgül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  Şehirler değişse de mekanlar değişse de dostluklar baki diyen Hasgül, “Biz sizleri o şekilde görüyoruz. Bizleri burada unutmamış olmanızdan kaynaklı olarak son derece duygulandım. Buradan tekrardan Kayseri halkına selamlarımı saygılarımı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Orada Kayseri’ye hizmet etmiştik. Burada da tüm Türkiye’ye hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.
Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan ise, hoş sohbetlerinden dolayı Hasgül’e teşekkür ederek, “Kayseri’de uzun yıllar görev yaptınız. Layıkıyla yerine getirdiniz. Bu gün de inşallah Ankara Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü olarak görevinize devam ediyorsunuz. Bu anlamda biz hem Yozgatlılara yapmış olduğunuz hizmetler hem de Kayserimizde yapmış olduğunuz başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etmek ve Kayseri halkının selamlarını getirmek istedik. Hem Kayseri’de yaşayan hem de Ankara’da yaşayan Yozgatlılar olarak her daim arkanızda olduğumuzu söylemek istiyoruz. Burada da başarılı çalışmalar yapacağınızdan şüphemizin olmadığını bildirmek isteriz. Bu anlamda sizlerde yoğun programınız içerisinde bizlere de zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte çok daha başarılı hizmetler yapacağınızdan şüphemiz yok. Bu anlamda yeniden başarılar dileyerek hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.
 

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