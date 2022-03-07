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Ziyaretçilerini bekliyor

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

07 Mart 2022 Pazartesi 00:39
Ziyaretçilerini bekliyor

Uygulama otelini de gezen Çiftçi, Okul Müdürü Elif Tumgan’dan okulla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
Turizm sektörünü Türkiye’de bacasız sanayi olarak değerlendirildiğinin altını çizen Çiftçi, “Yerköy Organize Sanayi yolu üzerinde bulunan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Teknik Lisesi ve Uygulama Otelinde, turizm için gereken bütün personeller yetişiyor. Öğrenciler, yiyecek, içecek, konaklama ve seyahat hizmetleri alanlarında eğitim alıyor. Yozgat’ta turizm eğitimi veren Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz bizim için çok kıymetli. Uygulama Otelinin yenilenen iç mimarisi ile göz dolduruyor. İlimizde konaklamak için başarılı bir otel konforunda. Emeklerinden dolayı Okul Müdürü Elif Tumgan’ı, öğretmenlerimizi ve kıymetli öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Zengin menüsü ile de mutfağı dikkat çekici. İlimiz için de restoran kısmı hizmete hazır hale gelmiş durumda, ziyaretçilerini bekliyor” dedi.

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