Ziyaret turu tamamlandı

Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı da ziyaret etti. Genel Başkan Ahmet Yılmaz, konfederasyon tarafından gerek ülke dışında, gerek ülkemizde gerekse Yozgat’ta yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Vali Çakır, Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz ve Yönetim Kuruluna nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, yapacakları çalışmalarında başarılar diledi. Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri ilçe ziyaretlerini de tamamlayarak, döndü.