Zirvede buluşacaklar

Daha önce Yozgat’ta gerçekleşen işadamları zirvesinin ikinci bölümünü oluşturacak buluşma, kentin ekonomik ve sosyal gelişimi adına da önem taşıyor.

Avrupa’dan gelecek iş adamları ve Yozgat heyeti zirvede Yozgat’ı konuşacak.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın talimatıyla hazırlanan proje kapsamında, Avrupa’da iş hayatını sürdüren yaklaşık 80 Yozgatlı iş adamı 8 Eylül Cuma günü Yozgat’a gelerek zirveye katılım gösterecek.

Yozgat Valiliği’nden alınan bilgiye göre, Vali Kemal Yurtnaç’ın talimatları doğrultusunda, ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi’nin hazırladığı projeyle Yozgat’a, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya’da iş hayatını sürdüren Yozgatlı iş adamları davet edildi.

Bu kapsamda Cuma günü ilimize gelecek olan iş adamları, Yozgat Valiliği’nin öncülüğünde Yozgat Belediyesi, Bozok Üniversitesi, ORAN Kalkınma Ajansı ve diğer kurum temsilcilerinin de bulunduğu geniş bir heyet ile zirvede buluşacak.

Sorgun Termal Otel’de başlayacak zirve 8-9-10 Nisan tarihlerinde devam edecek.

ÖN GÖRÜŞME BAŞARILI

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın talimatıyla ORAN Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü proje doğrultusunda, Avrupa’da yaşayan Yozgatlı iş adamlarıyla ön görüşme gerçekleşti.

Bu kapsamda ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız, ORAN Uzmanı Yasin Zicin ve Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Erdoğan Öztürk, dört ülkeye ziyaretler gerçekleştirdi.

Ziyaretlerin başta Yozgatlı İş Adamları Derneği ve Yozgatlı federasyonlara yapıldığı ifade edilirken, heyetin yaptığı çağrı ve davetin iş adamlarında olumlu karşılık bulduğu aktarıldı.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Cuma günü başlayacak zirvenin Yozgat’a hayırlı ve olumlu yansımaları olacağını düşündüğünü belirterek, “Yozgat’ın potansiyelini ortaya çıkarmak ve Yozgatlı iş adamlarımızı doğdukları toprakların yatırım avantajlarını ve potansiyelini anlatmak açısından zirveyi önemsiyoruz” dedi.