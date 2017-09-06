Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109622
ALTIN
147.527
DOLAR
3.4288
STERLİN
4.4733
EURO
4.0969

Zirvede buluşacaklar

Yozgat Valiliği ve ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi işbirliğiyle düzenlenen ‘Avrupa Yozgatlı İş Adamları Zirvesi’ Cuma günü başlayacak. 

Zirvede buluşacaklar

Yozgat Valiliği ve ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi işbirliğiyle düzenlenen ‘Avrupa Yozgatlı İş Adamları Zirvesi’ Cuma günü başlayacak. 

06 Eylül 2017 Çarşamba 07:05
130 Okunma
Zirvede buluşacaklar

Daha önce Yozgat’ta gerçekleşen işadamları zirvesinin ikinci bölümünü oluşturacak buluşma, kentin ekonomik ve sosyal gelişimi adına da önem taşıyor. 
Avrupa’dan gelecek iş adamları ve Yozgat heyeti zirvede Yozgat’ı konuşacak.
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın talimatıyla hazırlanan proje kapsamında, Avrupa’da iş hayatını sürdüren yaklaşık 80 Yozgatlı iş adamı 8 Eylül Cuma günü Yozgat’a gelerek zirveye katılım gösterecek.
Yozgat Valiliği’nden alınan bilgiye göre, Vali Kemal Yurtnaç’ın talimatları doğrultusunda, ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi’nin hazırladığı projeyle Yozgat’a, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya’da iş hayatını sürdüren Yozgatlı iş adamları davet edildi.
Bu kapsamda Cuma günü ilimize gelecek olan iş adamları, Yozgat Valiliği’nin öncülüğünde Yozgat Belediyesi, Bozok Üniversitesi, ORAN Kalkınma Ajansı ve diğer kurum temsilcilerinin de bulunduğu geniş bir heyet ile zirvede buluşacak.
Sorgun Termal Otel’de başlayacak zirve 8-9-10 Nisan tarihlerinde devam edecek.
ÖN GÖRÜŞME BAŞARILI
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın talimatıyla ORAN Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü proje doğrultusunda, Avrupa’da yaşayan Yozgatlı iş adamlarıyla ön görüşme gerçekleşti.
Bu kapsamda ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız, ORAN Uzmanı Yasin Zicin ve Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Erdoğan Öztürk, dört ülkeye ziyaretler gerçekleştirdi.
Ziyaretlerin başta  Yozgatlı İş Adamları Derneği ve Yozgatlı federasyonlara yapıldığı ifade edilirken, heyetin yaptığı çağrı ve davetin iş adamlarında olumlu karşılık bulduğu aktarıldı.
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Cuma günü başlayacak zirvenin Yozgat’a hayırlı ve olumlu yansımaları olacağını düşündüğünü belirterek, “Yozgat’ın potansiyelini ortaya çıkarmak ve Yozgatlı iş adamlarımızı doğdukları toprakların yatırım avantajlarını ve potansiyelini anlatmak açısından zirveyi önemsiyoruz” dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
iki asırlık çınar!
iki asırlık çınar!
Avrupa’dan geliyorlar
Avrupa’dan geliyorlar
Zarar gün yüzüne çıktı
Zarar gün yüzüne çıktı
En az bir transfer!
En az bir transfer!
İŞKUR 'Yıldız'a emanet
İŞKUR 'Yıldız'a emanet
Yatırımları inceleyecekler
Yatırımları inceleyecekler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim