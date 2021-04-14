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Zirve programı tamamlandı

SORGUN Gençlik Derneği (SORGED) tarafından, Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün ortaklığında yürütülen projenin zirve programı tamamlandı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 00:08
Zirve programı tamamlandı

Sorgun Gençlik Derneği tarafından hazırlanıp, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, ‘İş’te genç İş’te Yozgat’ başlıklı proje kapsamında etkinlikler düzenlendi. Sorgun Gençlik Derneği koordinatörlüğünde, Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün ortaklığında yürütülen projenin Zirve Programı da tamamlandı. Proje kapsamında, Yozgat'ın genç işsizliği sorununu irdelemeye yönelik çalışmalar yapıldı. Düzenlenen çalıştay ve zirve programı ile gençlerin Yozgat için büyük bir sorun haline gelen genç işsizliği sorunlarına çözüm arandı, politika metni hazırlandı.  HABER MERKEZİ 

Anahtar Kelimeler:
Zirve Programı Tamamlandı
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