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Zirve meyvesini vermeye başladı

GEÇTİĞİMİZ yıl Yozgat’ın yatırım fırsatlarının il dışında ve yurt dışında yaşayan iş adamlarına anlatmak ve Yozgat’a yatırımcı çekmek amacıyla düzenlenen İşadamları Zirvesi netice vermeye başladı.

Zirve meyvesini vermeye başladı

GEÇTİĞİMİZ yıl Yozgat’ın yatırım fırsatlarının il dışında ve yurt dışında yaşayan iş adamlarına anlatmak ve Yozgat’a yatırımcı çekmek amacıyla düzenlenen İşadamları Zirvesi netice vermeye başladı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Zirve meyvesini vermeye başladı

Bilindiği üzere en az 25 kişi istihdam eden yurt içinde ve yurt dışında işletmesi bulunan Yozgatlı iş adamları geçtiğimiz yıl Eylül ayında ilimize davet edilerek çeşitli fizibilite raporları hazırlanarak Yozgat’ta ki yatırım fırsatları anlatılmıştı. Yapılan çalışmaların kamuoyuyla paylaşılması sonucunda ilimize davet edilen çorap imalatçısı ve ihracatçısı Dönsa Tekstil ilimizde yatırım yapma kararı almıştı.  Organize sanayi bölgesinde 20 bin m2 yer tahsis edilen firma en az 700 kişinin istihdam edileceği fabrikanın yapımına başladı.  Firma yetkilileri valilik makamı oluru ile geçici binada üretime başladıklarını belirterek, “Şu anda geçici fabrikamızda 20 makine ile hem üretim yapıyoruz hem de kuracağımız fabrikamıza eleman yetiştiriyoruz. Şimdi ise firmamıza tahsis edilen arsa üzerine kendi fabrikamızı kuruyoruz. Yıl içinde fabrika binamızı tamamlayarak ilk etapta 300, ikinci etapta ise 700 kişiyi istihdam ederek üretimimizi hızlandıracağız. Şu anda yapılan kapalı alanımız 11 bin m2. İkinci etapta ise 9 bin m2 kapalı alan daha inşa ederek toplam 20 bin m2 de hizmet vermeye başlayacağız” diye konuştu.

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