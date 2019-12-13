ZiRVE iSTANBUL’DA

Yurt genelinden ve dünyanın dört bir yanından Yozgatlı iş insanlarını buluşturacak olan ‘Ticaret ve İş Birliği Zirvesi’ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımı ile 21 Aralık Cumartesi günü İstanbul’da yapılacak. Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği, Ticaret ve İş Birliği Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yozgat Valiliği ile ortaklaşa hazırlanan, Yozgat ORAN Kalkınma Ajansı’nın destekleri, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası, Yozgatlı Konfederasyon, Federasyon ve Derneklerin katkı ve katılımları ile gerçekleşecek bir gün süreli toplantıda, hedef, Pazar, tedarikçilerin, Yozgatlı İş İnsanlarından oluşması amaçlanıyor. Toplantının ilki Yozgat’ta ikincisi ise Çorum’da yapılmıştı.