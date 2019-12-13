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ZiRVE iSTANBUL’DA

YOZGAT Valiliği tarafından, Yozgatlı Sanayici ve İşadamları Derneği ile birlikte düzenlediği ‘İş Adamları Zirvesi’ 3’üncü toplantısının yeri ve tarihi belli oldu.

ZiRVE iSTANBUL’DA

YOZGAT Valiliği tarafından, Yozgatlı Sanayici ve İşadamları Derneği ile birlikte düzenlediği ‘İş Adamları Zirvesi’ 3’üncü toplantısının yeri ve tarihi belli oldu.

13 Aralık 2019 Cuma 04:04
ZiRVE iSTANBUL’DA

Yurt genelinden ve dünyanın dört bir yanından Yozgatlı iş insanlarını buluşturacak olan ‘Ticaret ve İş Birliği Zirvesi’ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımı ile 21 Aralık Cumartesi günü İstanbul’da yapılacak. Yozgatlı Sanayici ve İş Adamları Derneği, Ticaret ve İş Birliği Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yozgat Valiliği ile ortaklaşa hazırlanan, Yozgat ORAN Kalkınma Ajansı’nın destekleri, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası, Yozgatlı Konfederasyon, Federasyon ve Derneklerin katkı ve katılımları ile gerçekleşecek bir gün süreli toplantıda, hedef, Pazar, tedarikçilerin, Yozgatlı İş İnsanlarından oluşması amaçlanıyor. Toplantının ilki Yozgat’ta ikincisi ise Çorum’da yapılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
ZiRVE ISTANBUL’DA
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