Ziraatçilerden destek

Ziraat Mühendisleri Yozgat İl Temsilcisi Haydar Kutsal, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptığı basın açıklamasında devletin ve milletin geleceğini yakından ilgilendiren harekatın, başta ülkemizin sınır güvenliği olmak üzere bölgedeki dış destekli terör unsurlarının temizlenmesi, bölge insanın barış ve huzurunun yeniden temini amacıyla yapıldığına dikkat çekti. Haydar Kutsal, “Dünyanın en merhametli milletin kahraman ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülmektedir” dedi.

Haydar Kutsal, ordu tarafından yürütülen harekattan tüm Türk Milleti gibi onur ve gurur duyduklarını, üretim ordusunun neferi olan Ziraat Mühendisleri olarak harekata verdikleri desteği tüm kamuoyu ile paylaştıklarını aktardı. Ziraat Mühendisleri Yozgat İl Temsilcisi Haydar Kutsal, “Her zaman ve her durumda milletimizin ve devletimizin emrindeyiz. Kalbimiz ve dualarımızla kahraman Mehmetçiğimizle birlikte olduğumuzu ifade ederiz. Söz konusu vatan, devlet ve milletse gerisini teferruattır. Allah ordumuzu muzaffer kılsın” şeklinde konuştu.