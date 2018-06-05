Ziraat Mühendislerinden iftar

Grand Ser Otel’de gerçekleştirilen İftar Programına Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Tarım Üretici Örgütleri başkanları ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Çok sayıda davetlinin yer aldığı birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen iftar öncesinde konuşan Ziraat Mühendisleri Odası Yozgat İl Temsilcisi Haydar Kutsal, Ziraat Mühendisleri Odası Yozgat İl Temsilciliği olarak seçildikleri günden buyana üyelerinin birlik ve beraberlik içiresinde olması için çaba sarf ettiklerini söyledi. Düzenledikleri iftar programının aralarındaki dayanışmayı arttıracağına inandığını dile getiren Kutsal, ‘’Amacımız, tüm meslektaşlarımız ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla birlikte çalışarak üreticimize tarımsal konularda daha faydalı bilgiler sunabilmektir’’ dedi.