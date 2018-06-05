Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97823
ALTIN
191.959
DOLAR
4.5959
STERLİN
6.1620
EURO
5.3841

Ziraat Mühendislerinden iftar

YOZGAT Ziraat Mühendisleri Odası tarafında il genelinde yer alan oda üyelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Ziraat Mühendislerinden iftar

YOZGAT Ziraat Mühendisleri Odası tarafında il genelinde yer alan oda üyelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

05 Haziran 2018 Salı 07:00
57 Okunma
Ziraat Mühendislerinden iftar

Grand Ser Otel’de gerçekleştirilen İftar Programına Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Tarım Üretici Örgütleri başkanları ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Çok sayıda davetlinin yer aldığı birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen iftar öncesinde konuşan Ziraat Mühendisleri Odası Yozgat İl Temsilcisi Haydar Kutsal, Ziraat Mühendisleri Odası Yozgat İl Temsilciliği olarak seçildikleri günden buyana üyelerinin birlik ve beraberlik içiresinde olması için çaba sarf ettiklerini söyledi. Düzenledikleri iftar programının aralarındaki dayanışmayı arttıracağına inandığını dile getiren Kutsal, ‘’Amacımız, tüm meslektaşlarımız ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla birlikte çalışarak üreticimize tarımsal konularda daha faydalı bilgiler sunabilmektir’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Şehit haberi yasa boğdu
Şehit haberi yasa boğdu
Projelere mali destek
Projelere mali destek
YARGI 'KAMU YARARI VAR' DEDi
YARGI 'KAMU YARARI VAR' DEDi
Miniklerden örnek kampanya
Miniklerden örnek kampanya
Belediyeden Gönül Sofrası
Belediyeden Gönül Sofrası
Yozgatspor taraftarı iftarda buluştu
Yozgatspor taraftarı iftarda buluştu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim