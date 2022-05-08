Ziraat Fakültesini tanıtıyorlar

Lise son sınıf öğrencileri ile buluşan Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Ziraat Fakültesi Bölümlerinin tanıtımı ile birlikte, Ziraat Fakültesi bölümünün faaliyetleri ve iş alanları konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Ziraat Mühendisliği mesleğini, Ziraat Fakültesini ve bölümlerini tanıtarak lise öğrencilerine tarımsal üretimin önemini ve gerekliliğini anlatan Öğretim Üyeleri, yaptıkları tanıtım sonrasında öğrencilerin sorularını yanıtlayarak kafalarında oluşan sorunları aydınlatarak ziraat mühendisliği mesleğine ilgilerini artırmaya çalıştılar. Tanıtım Toplantılarında öğretim üyeleri İnsan için kaliteli ve ekonomik gıda üretiminde önemli yeri olan Ziraat Mühendisliği’nin giderek öneminin artığını ve Ziraat Fakültesi bölümlerini tercih edebileceklerini belirttiler. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Gürbüz, Yozgat’ın, tarımsal faaliyetleri çok olmakla birlikte maalesef hem hayvancılıkta hem de tarımla ilgili çalışmalarda daha iyi olabilecek bir potansiyelde olduğunu düşündüklerini söyledi. Ziraat Fakültesi olarak bunları kendilerinin harekete geçirmesi gerektiğine vurgu yapan Gürbüz, ‘’Her tarafta üniversitelerin açılması, Ziraat Fakültesinin açılmasıyla birlikte bizde Yozgatlı hemşerilerimizin genç elemanlarını, yani son sınıf öğrencilerimizi, madem ziraat mühendisliği çok ciddi bir şekilde yükselerek devam ediyor. Bu arkadaşlarımızı bunlara yönlendirerek hem ziraatın Türkiye’deki bitkisel ve hayvansal üretiminin artmasına, hem de Yozgat’taki hemşerimizin bu pastadan pay almasıyla ilgili gayretlerimiz sonucu böyle bir tanıtım programı düzenlemek durumunda kaldık’’ dedi.

Ziraat Fakültesinin genel olarak bilindiğini anlatan Gürbüz, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak çok önemli imkânlarımız var. Bunlar içerisinde akademik personel imkânımız çok iyi, laboratuvar imkânımız çok iyi, uygulama alanımız çoğu büyük üniversitede yok. 3 bin 500 dönüm civarında bizim uygulama alanlarımız var. Sadece Gedikhasanlı da 100 dönüm bizim meyve bahçemiz var. Mükemmel bir şekilde organize edilmiş bir bahçemiz var. Yerköy’deki hayvancılık ve tarla çalışmalarımız var. Kenevirle alakalı çalışmalarımız var. Milli Eğitim Müdürlüğünden Ziraat Fakültesini tanıtmayı talep ettik. 1 hafta tanıtımlarımız devam etti. Buraya ziyarete gelen okullarımızda oldu. Onlara Ziraat Mühendisliği’nin önemini, Ziraat Mühendisi olduğu zaman kendilerine ailelerine, topluma, Yozgat’a, Türkiye’ye, dünyaya, insanlığa nasıl bir katkılarının olacağını ve bu katkılarıyla birlikte neler sağlayacakları, gelecekte bu mesleğin ne kadar önemli olduğuyla ilgili bilgiler verdik. Öğrencilerin beklediği şu: ‘Biz bu mesleği seçersek işsiz kalır mıyız?’, ‘İş bulabilir miyiz’ gibi düşünceleri var. Tabi bunu da çok önemsiyoruz. Burada da çok önemli bir nokta var. Onu anlatmamız gerekiyor. Çünkü insan yapmış olduğu bir işten netice alabilecekse, ücret alabilecekse, bunun karşılığını alabilecekse o işe tevessül eder.

TARIMLA UĞRAŞANLAR

DEVLET MEMURUNDAN DAHA ÇOK PARA KAZANIR

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Gürbüz, tarım ile uğraşan bir Ziraat Mühendisinin, devlet dairesinde çalışan bir Ziraat Mühendisinden daha çok para kazanacağına vurgu yaptı. Gürbüz, Ziraatta üç tane imkân var. Bunlardan bir tanesi kamu sektörü. Bunun başında Tarım ve Orman Bakanlığı geliyor. Diğer bakanlıklarda var. İkinci imkânda özel sektörde. Hem hayvancılıkla alakalı olsun hem bitkisel üretimle alakalı olsun; tohumculuk, bahçe, aşılama, fidan, fide, tarımsal ilaçlar, tarım makinaları, peyzaj gibi. Bütün bunları düşündüğümüz zaman özel sektörde de ciddi bir karşılığı var. Bunun la birlikte en fazla önemsediğim şu; devletimiz ve dünya, bitkisel ve hayvansal üretimi sübvanse etmek zorunda. Ciddi buna rakamlar aktarıyor. Dolayısıyla bir köyle münasebeti olan, bir dönüm, iki dönüm, üç dönüm arazisi bulunan bir Ziraat Mühendisinin devlet tarafından verilen desteklerle kamu sektöründe çalışan bir Ziraat Mühendisinin maaşından daha fazla para alabileceğini iddia ediyorum. Yozgat, bir tarım bölgesi olması hasebiyle bu imkânlara sahip olan arkadaşlar gelseler Ziraat Fakültesini okusalar, burada bilimsel olarak bu bilgileri alsalar ve devletten de bu destekleri alsalar bırakın başkasının yanında ücretli bir personel olarak çalışmaktan daha ziyade kendi işlerinin patronu olabilirler. Bunun çok örneği var. Ben dekanım, profesörüm, özel sektörde bizden çok daha iyi maaş alan Ziraat Mühendisi arkadaşlarımız var. Dolaysıyla ücretle alakalı, işle alakalı kaygılarımızı ortadan kaldıracak şeyler; mesleği özümsemek, kabullenmek, sevmek ve bu noktada verilen bütün teorik uygulamaya ait bilgileri iyi bir şekilde anlamak ve kişiliğini geliştirmek. Kişilik gelişimi de çok önemli. Bunların yanına birde yabancı dil katarsa kimse önünü tutamaz. Maddi olarak ta çok güzel neticesini alırlar. Bunun yanında birde insanlığın gıda ihtiyacını karşılamakla böyle bir hayra girmiş olurlar. Çok önemli bir meslek. İnsan bilgisayarsız yaşar, arabasız yaşar, uçaksız yaşar ama insan gıdasız yaşayamaz’’ diye konuştu.

