-Ziraat Fakültesine atama

Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hanife Mut’a yeni görevinde başarılar diledi. Karacabey, “Hocamız, devam eden süreçte fakülte ve üniversitemiz için güzel, önemli katkılar sağlayacaktır. Bizler de her zaman destekçisi olacağız. Bu duygularla kıymetli hocamıza yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Ziraat Fakültesi Dekan Vekilliği görevine atanan Prof. Dr. Hanife Mut ise, görevin kendisine tevdi edilmesinden duyduğu memnuniyeti, “Yozgat tarım ve hayvancılığının gelişmesine üniversitemiz Ziraat Fakültesi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da öncülük edecektir’’ diyerek, dile getirdi.