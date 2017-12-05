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-Ziraat Fakültesine atama

BOZOK Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Vekilliği görevine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararı ile ataması yapılan Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanife Mut, görevine başladı.

-Ziraat Fakültesine atama

BOZOK Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Vekilliği görevine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararı ile ataması yapılan Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanife Mut, görevine başladı.

05 Aralık 2017 Salı 07:00
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-Ziraat Fakültesine atama

Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hanife Mut’a yeni görevinde başarılar diledi. Karacabey, “Hocamız, devam eden süreçte fakülte ve üniversitemiz için güzel, önemli katkılar sağlayacaktır. Bizler de her zaman destekçisi olacağız. Bu duygularla kıymetli hocamıza yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Ziraat Fakültesi Dekan Vekilliği görevine atanan Prof. Dr. Hanife Mut ise, görevin kendisine tevdi edilmesinden duyduğu memnuniyeti, “Yozgat tarım ve hayvancılığının gelişmesine üniversitemiz Ziraat Fakültesi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da öncülük edecektir’’ diyerek, dile getirdi.

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