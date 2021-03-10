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Ziraat Fakültesinde Gürbüz dönemi

YOZGAT Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı görevine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Gürbüz atandı.

10 Mart 2021 Çarşamba 00:11
Ziraat Fakültesinde Gürbüz dönemi

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol, vekaleten yürüttüğü görevi Gürbüz devretti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Ziraat Fakültesi’nin 1992 yılında kurulan köklü bir fakülte olduğunu belirterek, Ziraat Fakültesinin hem tarım hem de hayvancılık alanında kendi kulvarında çok önemli katkılar sunduğunu söyledi. Karadağ, ‘’Tarım ve hayvancılık şehri ilimizde, tarım ve hayvancılığın gelişmesine üniversitemiz Ziraat Fakültesi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da öncülük edecektir. Hayatın kendisi gibi makam ve mevkilerinde geçicidir. Kurumlarda asıl olan devamlıktır. Fakültemize sunduğu değerli katkılardan dolayı Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şenol Akın hocamıza teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. Rektör Karadağ, Prof. Dr. Yavuz Gürbüz’ün taze kan olarak deneyim ve tecrübeleri ile güç ve değer katacağını belirtti. Karadağ, ‘’Marka üniversite olma yolunda birlikte yazmaya çalıştığımız başarı hikâyesinde kendilerini aramızda görmekten dolayı mutluluk duyduğumu ifade ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi. Ziraat Fakültesi Dekanlığı görevine atanan Prof. Dr. Yavuz Gürbüz de, Yozgat Bozok Üniversitesi ailesine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, önümüzdeki süreçte fakülte olarak, üniversitenin güzel yarınları için elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti. 

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Ziraat Fakültesinde Gürbüz Dönemi
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