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Zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

SORGUN ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

03 Ekim 2020 Cumartesi 00:13
Zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Sorgun'dan Yozgat istikametine giden ve plakası henüz belirlenemeyen Mesut T. idaresindeki otomobil, eski buğday pazarı kavşağı yakınında, önünde seyreden Abdullah U'nun kullandığı 40 AAP 005 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen Mehmet Ö. yönetimindeki 06 HA 9685 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada, sürücülerle araçlardaki Serhat D, Çınar K, Yunus Ö. ve Kübra Ö. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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