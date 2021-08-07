Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
488.19
DOLAR
8.6186
STERLİN
11.9940
EURO
10.1720

Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Yozgat’ta önceki gün gece meydana gelen zincirleme trafik kazası ucuz atlatıldı.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 00:16
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Uluslararası E-88 Karayolunun Yozgat’tan geçen kesiminin Çalatlı köyü mevkiinde yol çalışması nedeniyle ulaşımın iki yönlü verildiği yolda sollama yapmak için şerit değiştiren araç zincirleme kayaya da neden oldu.  Yiğit C. yönetimindeki 40 NB 190 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek önce Ramazan B. yönetimindeki 40 BB 604 plakalı otomobile çarptı. Yiğit C.'nin yönetimindeki otomobilde, çarpmanın etkisiyle Orhan M.'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil ile İsa S. yönetimindeki 66 DU 013 plakalı otomobile çarpması sonucunda zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı.

Anahtar Kelimeler:
Zincirleme Kaza Ucuz Atlatıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 mantar türü tespit edildi
3 mantar türü tespit edildi
TAVUK VEBASI UYARISI
TAVUK VEBASI UYARISI
Kadınlar meslek sahibi oluyor
Kadınlar meslek sahibi oluyor
Yangına müdahale
Yangına müdahale
Ekipler yangın bölgesinde
Ekipler yangın bölgesinde
UMKE Antalya’da
UMKE Antalya’da
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim