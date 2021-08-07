Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Uluslararası E-88 Karayolunun Yozgat’tan geçen kesiminin Çalatlı köyü mevkiinde yol çalışması nedeniyle ulaşımın iki yönlü verildiği yolda sollama yapmak için şerit değiştiren araç zincirleme kayaya da neden oldu. Yiğit C. yönetimindeki 40 NB 190 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek önce Ramazan B. yönetimindeki 40 BB 604 plakalı otomobile çarptı. Yiğit C.'nin yönetimindeki otomobilde, çarpmanın etkisiyle Orhan M.'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil ile İsa S. yönetimindeki 66 DU 013 plakalı otomobile çarpması sonucunda zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı.