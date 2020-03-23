Zimmet ve şantaj iddiası

Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yozgat Emniyet Müdürlüğü Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekipleri, bir memurun Milli Emlak Müdürlüğünden hazine arazilerini satın almak isteyen 17 kişiden farklı miktarlarda rüşvet aldığını belirledi. Bazı kişilerden şantajla para aldığı da ileri sürülen memur ile ihaleye fesat karıştırdığı belirlenen iki şüphelinin de geçirdiği adli ve idari soruşturmalarda para karşılığı yalancı tanıklık yaptığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden memur olan şüpheli Yozgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.