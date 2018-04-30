ZENGiNiZ AMA!

Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Vekili ve Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Galip Akın, Yozgat’ın yeraltı, yerüstü̈ zenginlikleri ve Anadolu'daki konumu ile önemli potansiyellere sahip olduğuna dikkat çekti. Akın, turizmin istenilen düzeyde gelişebilmesinde hiç unutulmaması gerekenin, turistin kendini güvende hissetmesi, memnuniyet duyması, doğası bozulmamış, temiz bir ortam olmasının ön koşul olduğuna vurgu yaptı. Akın, ‘’Sağlıklı, dinç kalarak, başarılı, mutlu, uzun ömürlü̈ olmanın ön şartının insan doğasına uygun bir ortam olmasının zorunluluğunu biliyorsak, turistlerin insan doğasına uygun, havası, suyu ve toprağı kirlenmemiş ve tahrip olmamış bir doğayı, yöreyi, ülkeyi tercih edeceğini söylemek, herhalde bir kehanet olmaz’’ dedi.

KİLOMETREKAREYE 30 KİŞİ DÜŞÜYOR

Prof. Dr. Galip Akın, Türkiye’de kilometrekareye 104 kişi düşerken, Yozgat’ta kilometrekareye 30 kişinin düştüğünü hatırlatarak, bunun Yozgat turizmi için büyük bir avantaj olduğunun altını çizdi. Akın, ‘’Yozgat ili yeraltı, yerüstü̈ zenginlikleri, Anadolu'daki konumu ile önemli potansiyellere sahiptir. Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere madencilik, el sanatları, jeotermal kaynakları, barajları, ormanlarıyla, ulaşım imkanlarıyla, tarihi, kültürel, arkeolojik zenginlikleriyle, harika doğası ve bitki örtüsüyle, kirlenmemiş suyu, havası ve toprağıyla, özellikle kırsal turizm yönünden büyük bir potansiyele sahiptir’’ diye konuştu.

Prof. Dr. Akın, Çandır ilçesi dışında tüm ilçelerinde yeraltında jeotermal kaynakların bulunduğunu, Yerköy, Sorgun, Sarıkaya, Saraykent, Yozgat Merkez, Boğazlıyan ilçelerindeki yeraltı jeotermal kaynakların, kuyularla yeryüzüne çıkarılmasına karşın, bu kaynaklardan tam olarak yararlanıldığını söylemenin mümkün olmadığının altını çizdi. Akın, ‘’Yozgat Müze Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre tescili yapılmış 387 arkeolojik sit alanı bulunmaktadır. Bu alanlardan sadece 4 tanesinde arkeolojik kazı çalışmaları devam etmektedir. Yozgat ili yapılmış Süreyya Bey, Gelingüllü ve Musabeyli gibi büyük barajları, Aydıncık ilçesindeki Kazankaya Kanyonu, Sarıkaya Roma Hamamı, Yozgat merkezindeki Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Akdağmadeni ve Çayıralan'daki mesire alanlarıyla turizm açısından önemli potansiyellere sahiptir’’ ifadelerini kullandı.

ULAŞIM ÖNEMLİ

Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Galip Akın, Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi tamamlanıp, havaalanı projesinin hayata geçirilmesiyle, Yozgat’ın daha kolay ulaşılabilecek hale geleceğini hatırlattı. Akın, topoğrafı, jeolojik yapısı, deniz seviyesinden olan yüksekliğiyle kamp turizmi, dağ turizmi, doğa yürüyüşü, kış turizmi, sağlık turizmi, spor turizmi, yamaç turizmi, köy turizmi, foto safari, botanik turizmi, hobi turizmi gibi birçok kırsal turizm çeşidini rahatlıkla yapabilecek bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Akın, ‘’Yozgat'ın sahip olduğu turizm potansiyeli harekete geçirilirse, halkın sosyoekonomik düzeyi ve yaşam kalitesi yükselecektir. İşsizlik ve göç büyük ölçüde önlenecek, öte yandan turizm tarım, hayvancılık, küçük sanayi, ulaşım, konaklama, yiyecek içecek, sağlık, ticaret sektörlerinin gelişmesine büyük katkılar sağlayacaktır’’ dedi.

TANITIM YAPILMALI

Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Akın, Yozgat'ta bu gelişmelerin daha kısa zamanda gerçekleşebilmesi için turizm potansiyelini gözler önüne serecek tanıtım çalışmalarının büyük bir titizlikle yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Akın, ‘’Bunun için gerekli çalışma, araştırma, planlama ve tasarımlar yapılarak, sektörler arasında entegrasyon ve sürdürülebilirlik analizleri mutlaka yapılmalıdır. Bunun yanında bütün bunları görecek, araştıracak, planlayıp tasarlayacak ve uygulayacak olanın insan olduğu gerçeği hatırlanarak, bilgili, yetenekli, özgüveni olan, kendisiyle çevresiyle barışık, çalışmayı seven, planlama yapabilen ve bütün bunları ülkesi için yapabilecek deneyimli insanlar yetiştirmenin ön koşul olduğu bilinciyle hareket edilmelidir’’ şeklinde konuştu.

