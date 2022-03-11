Zekat Hakkında Bilgilendirme

Yozgat Bölge Yatılı Kur’an Kursu’nda üç oturum üzerinden gerçekleştirilen Zekat Bilgilendirme Toplantısı’na İl ve İlçe Müftülükleri, vaizler, zekat koordinatörleri, din görevlileri ve Kur’an Kursu öğreticileri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, ‘’İlimizde başkanlığımızın zekat anlamında bizden beklediği faaliyetleri en üst seviyede icra etme gayreti içinde olacağız. Şunu biliyoruz ki Kur’an-ı Kerimde Namaz ibadeti ile Zekat ibadeti birçok ayette birlikte zikredilmiştir. Namaz ibadeti bedenimizin, ruhumuzun arınması açısından önem arz eder. Mali bir görev olan zekat ise sahip olduğumuz dünyalıkların temizlenmesi anlamında önemli bir yere sahiptir. İki tarafta temiz olsun ki bütünsel bir temizlik sağlansın. Kur’anı Kerim bu iki vazifeyi birbirinin arkasına ekleyerek sık sık bize hatırlatma da bulunmaktadır’’ diye konuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı tanıtım videosunun ardından konuşan Rehberlik ve Teftiş Başkanı Fatih Mehmet Karaca, ‘’Ramazanın gölgesini üzerimizde hissetmeye başladığımız şu günlerde çok önemli çok kıymetli bir hedef uğruna bir araya geldik. İslam’ın beş şartından biri olan zekat ibadetinin bütün Türkiye genelinde daha iyi bilinmesi anlaşılması, anlatılması ve zekat ibadeti kapsamında Türkiye çapında bir farkındalık oluşturulması için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından toplantılar düzenlenmektedir’’ dedi. Halka, İslam esaslarının tümünde rehberlik etmeye devam ettiklerini söyleyen Karaca, bu hizmetlerden birinin de zekat olduğunu belirtti. Zekatın kişinin keyfiyetine bırakılmadığını, zengin ile fakir arasında köprü olduğunu dile getiren Karaca, imkan ve nimetleri, ihtiyacı olan kişilerle paylaşmak gerektiğini vurguladı. Bu vesile ile Zekat Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın kurulduğunu ifade eden Karaca, bu sayede halkın emanetlerini amacına en uygun şekilde yerine ulaştırmalarının daha da hızlanacağının altını çizdi. Karaca, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurt içinde ve yurt dışında Zekat ile ilgili yaptığı faaliyetlere değinerek, bu faaliyetlerle ülke içinde ve dışında bir çok insanın hayır duasını aldıklarına dikkat çekti. Karaca, vatandaşların her türlü maddi birikimleri için zekat miktarlarını hesaplayabilecekleri, hem bilgisayar üzerinden hem de cep telefonlarından rahatça kullanabilecekleri ‘Zekat Hesaplama’ programı kurulduğunu söyleyerek, vatandaşları indirip kullanmaya davet etti. Konferansın sonunda İl Müftüsü Gülden, Karaca’ya tüm görevliler adına teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu. •Sümeyye İlhan•