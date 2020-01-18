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Zeka Oyunları yarışması

BOĞAZLIYAN ilçesinde ‘Zeka Oyunları’ yarışması yapıldı.

Zeka Oyunları yarışması

BOĞAZLIYAN ilçesinde ‘Zeka Oyunları’ yarışması yapıldı.

18 Ocak 2020 Cumartesi 03:02
Zeka Oyunları yarışması

Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları turnuvası işbirliği protokolü’ çerçevesinde Boğazlıyan ilçe genelinde ilkokul ve Ortaokullar arasında öğrenim gören öğrenciler arasında turnuva düzenlendi. Okul birincilerinin katılımı ile Boğazlıyan Bilim ve Sanat Merkezinde ilçe finali yapıldı. Finallere İlkokullarda Equilibrio, Q Bitiz, Pentago ve Mangala oyunlarına üç okuldan 9 öğrenci Ortaokullardan Mangala ve Reversi oyunlarına dört okuldan 8 öğrenci katıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Zeka Oyunları Yarışması
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